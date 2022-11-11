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Zay Robinson has early interest

Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

After helping West Des Moines Valley pick up a 22-21 win over Dowling in the Class 5A state semifinals, Class of 2025 wide receiver Zay Robinson talked about his performance, his early recruiting interest, and much more.

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