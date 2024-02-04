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2026 ATH and Iowa Priority Mack Sutter Talks Junior Day
Eliot Clough
•
Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
2026 ATH
Mack Sutter was one of Iowa's priority visitors during the Hawkeyes' Junior Day Saturday. The Dunlap, Illinois native sat down with on Sunday morning to discuss the day, and what he thinks of Iowa so far. Go Iowa Awesome
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