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Cade Borud Talks Commitment: "I'm Looking Forward to the Challenge"
Eliot Clough
•
Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
IOWA CITY -- Following his visit to campus on Saturday,
North Dakota offensive line transfer Cade Borud announced his commitment to Iowa. A Freshman All-American and a member of the Missouri Valley Football Conference's All-Newcomer team, Borud is a solid add to Iowa's offensive line group.
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