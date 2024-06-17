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Fast-Rising In-State 2027 WR Landon Blum Adds Iowa Offer
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Iowa targeted yet another high-level pass-catcher in the class of 2027 last week, extending an offer to Landon Blum, a wide receiver out of Woodbine, Iowa.
Blum caught up with GIA to discuss how his small hometown community in southwest Iowa has responded to his growing recruitment, getting to know his position coach
Jon Budmayr, why the Hawkeyes look to be a force in his recruitment and more.
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