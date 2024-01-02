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HawkCast Ep 47 PAINFUL: Iowa Flattened by Tennessee in Citrus Bowl

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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Eliot, Adam and Ross talk Iowa's 35-0 loss to Tennessee in the Citrus Bowl.

✅ Deacon Hill's worst game with the Hawkeyes

✅ Marco Lainez gets his first snaps and looks good

✅ Complete lack of rhythm at running back

✅ The few bright spots from the loss

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