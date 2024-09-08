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Eliot, Adam and Ross breakdown the Hawkeyes last-second loss to the Cyclones in the 2024 CyHawk game.
Iowa's offense is to blame yet again, Cade McNamara's play through the final three quarters did them in, Kaleb Johnson was great, so why go away from him?, where the defense faltered, and more.
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