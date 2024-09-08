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ago football Edit

HawkCast Ep. 90 BLEW IT: Iowa Drops 20-19 Loss to ISU on Last-Second FG

Eliot Clough • Hawkeye Beacon
Recruiting Analyst
@eliotclough
Eliot is the recruiting analyst at Hawkeye Beacon. After starting in January of 2023, he has brought top-tier football and basketball coverage along with providing top-tier coverage of recruiting.
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Eliot, Adam and Ross breakdown the Hawkeyes last-second loss to the Cyclones in the 2024 CyHawk game.

Iowa's offense is to blame yet again, Cade McNamara's play through the final three quarters did them in, Kaleb Johnson was great, so why go away from him?, where the defense faltered, and more.

Thanks for listening, and don't forget to subscribe!

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