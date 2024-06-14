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In-State 2027 TE Luke Brewer Picks up Iowa Offer
Eliot Clough
•
Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
One of the top 2027 prospects in the state of Iowa and the Midwest,
Luke Brewer out of Norwalk picked up an offer from the Hawkeyes on Thursday evening following a strong camp showing.
Brewer -- who
premium subscribers already knew was on offer watch -- caught up with us to discuss the moment he received the offer, his future camp plans this summer, why the Hawkeyes could be a strong player in his recruitment and more.
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