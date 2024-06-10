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Jaxx DeJean Talks Iowa Offer: "I was a Little Shocked"
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Following an appearance at Iowa's June 2 prospect camp, 2027 ATH out of OABCIG, Jaxx DeJean picked up an offer from the Hawkeyes.
DeJean caught up with GIA to discuss receiving the offer, what position the Hawkeyes see him playing, how his older brother Cooper reacted to the news and more.
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