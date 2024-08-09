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Kirk Ferentz Speaks at Iowa Media Days
Eliot Clough
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Hawkeye Beacon
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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Kirk Ferentz spoke to the media for just over 30 minutes on Friday afternoon.
Ferentz discussed the quarterback position, the health of the team, the freshman class, what he's seen from the wide receiver group, and much, much more.
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