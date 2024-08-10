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ago football Edit

Kirk Ferentz Talks Kids' Day Open Practice

Eliot Clough • Hawkeye Beacon
Recruiting Analyst
@eliotclough
Eliot is the recruiting analyst at Hawkeye Beacon. After starting in January of 2023, he has brought top-tier football and basketball coverage along with providing top-tier coverage of recruiting.
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Kirk Ferentz discusses the quarterback situation, health of players who missed time on the field, what Kids' Day means to him, and more.


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