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{{ timeAgo('2022-11-05 16:06:07 -0500') }} football Edit

LaPorta finds the end zone

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

While the catches have been there, the end zone has alluded Sam LaPorta this season. That was until Saturday at Purdue when the senior tight end caught two straight passes, the final one getting him into the end zone for Iowa's first touchdown of the day.

The veteran tight end discuss the growth and performance of the Iowa offense in the last two weeks, the passing game clicking, and the his two big catches that led to the touchdown.

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