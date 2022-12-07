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{{ timeAgo('2022-12-07 00:15:01 -0600') }} basketball Edit

McCaffery on the loss to the Blue Devils

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

While the Hawkeyes are going through a slump when it comes to shooting the basketball, Fran McCaffery remains very confident in his team and is encouraging them to keep firing from deep.

Following the hard fought 74-62 loss to Duke at Madison Square Garden, the Iowa head coach spoke to the media to discuss the shooting woes, the play of Dasonte Bowen, and his confidence in Payton Sandfort shooting the ball.

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