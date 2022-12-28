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McCaffery says Murray and Connor McCaffery set to return

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

After a couple of days off to celebrate the holidays, Iowa basketball was back to work on December 26th to prepare for their return to Big Ten play when they travel to Nebraska. The good news for Fran McCaffery after Christmas was that Kris Murray and Connor McCaffery returned to practice after missing action.

On Wednesday afternoon, McCaffery spoke with the media to discuss the return of two of his important players and what he has seen from Nebraska this season.

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