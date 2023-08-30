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Pod of Rosedale: Big Ten Season Preview

Ben Lewis • Go Iowa Awesome
Staff Writer
@BenSewardLewis
Ben is a weekly contributor to Go Iowa Awesome. Find him on Twitter: @BenSewardLewis or e-mail: bensewardlewis@gmail.com

A Big Ten podcast with an Iowa and Minnesota problem.

It's that time of year, baby! Ben Lewis and Eric Laine preview the entire Big Ten. We rank every conference team and debate the over/under win totals for each team.

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