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Pod of Rosedale: Big Ten Week 4

Ben Lewis • Go Iowa Awesome
Staff Writer
@BenSewardLewis
Ben is a weekly contributor to Go Iowa Awesome. Find him on Twitter: @BenSewardLewis or e-mail: bensewardlewis@gmail.com

A Big Ten Podcast with an Iowa and Minnesota problem.

Ben and Eric are back to::

* Recap lackluster performances by several Big Ten West teams.

* Marvel at the meager QBRs of Big Ten West quarterbacks.

* Discuss the always-looming Hawkeye points situation.

* Preview a night-game heavy Week 4 slate of action.

We've also got a bonus preview of Penn State with co-host of the Roar Lions Roar podcast and UPROXX editor Bill DiFillipo (@billdifilippo). Bill and Ben talk about:

* Penn State's great 2022 season

* Their fancy new quarter back and high expectations heading into 2023,

* Possible hurdles to meeting those expectation

and lots more (including Brian Ferentz's 25-point/game requirement).

You can also listen on the platform of your choice below:

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