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Pod of Rosedale: The Minnesota Slide

Ben Lewis • Go Iowa Awesome
Staff Writer
@BenSewardLewis
Ben is a weekly contributor to Go Iowa Awesome. Find him on Twitter: @BenSewardLewis or e-mail: bensewardlewis@gmail.com

A Big Ten Podcast with an Iowa and Minnesota problem

After another great weekend for the Hawks and challenging one for the Gophers, Eric and Ben set the stage for the remainder of the season:

- The Gopher season is collapsing, what can they do to salvage it?
- Just how bad is Wisconsin anyway?
- How could Iowa possibly lose the Big Ten West?
- A lot more on the Michigan situation and much, much more

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