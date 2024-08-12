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Ten Uncommitted Iowa Preps to Watch in 2024
Eliot Clough
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Hawkeye Beacon
Recruiting Analyst
Eliot is the recruiting analyst at Hawkeye Beacon. After starting in January of 2023, he has brought top-tier football and basketball coverage along with providing top-tier coverage of recruiting.
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