The Hyball is a weekly basketball column.



You hear this a lot in the NFL, and it does seem to be more true than not: you are never as good as your best win but never as bad as your worst loss. And maybe it's obvious in some ways. We are of course an average of all of our best and worst qualities. Well, Iowa men's basketball moved that average up this week. After an 0-3 start to Big Ten play and a three-game losing streak that also included EIU, the Hawkeyes are -- don't say it don't say it don't say it -- back on track after a huge OT win against Michigan last night. Off the dome, three potential reasons why the season has been salvaged. 1) Rebrača: Becoming more of a dude. I've loved watching Rebrača play since the moment he stepped on campus, and, lately, our man vaulted from a serviceable starter to the occasional problem. Look at this from Thursday night:



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+UkVCUkFDQSBTQVVDRSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vN1BK SWlBZ1lEYSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzdQSklpQWdZRGE8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgSGVhdmVucyEgKEBIZWF2ZW5zRlgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vSGVhdmVuc0ZYL3N0YXR1cy8xNjEzNjkxMjYxMDU5MzA1 NDc5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTMsIDIwMjM8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Hell yes. Did you know he outscored Hunter Dickinson on Thursday (13 to 12)? For context, when Iowa played Michigan in March of 2022, Hunt Dick had 21 and Rebrača had 4. Tables: turned.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFua3MgZm9yIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvTmV3UHJvZmlsZVBpYz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05ld1Byb2ZpbGVQaWM8L2E+IEFiZS4gSSBsb3Zl IGl0ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMGk0cVNuV2hGdCI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tLzBpNHFTbldoRnQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRmlsaXAgUmVi cmHEjWEgKEBGUmVicmFjYSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9GUmVicmFjYS9zdGF0dXMvMTYxMzI2MDMwODEwOTIwNTUyND9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDExLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

2. Has Patrick McCaffery's absence unlocked something? Please do not misinterpret this as hot takey "THEY'RE BETTER WITHOUT THE GUY WHO IS CLEARLY GOOD" sentiment. It's not that. But the truth is when someone is out of a rotation, minutes get redistributed, which creates opportunities for others to step up. And, in this last little stretch, that stepping up has come from... 3. "Payton Sandfort had found his stroke in Piscataway!" Why is Piscataway always funny? Is it the word itself? Just the general association with Rutgers? I smirk nearly every time I hear it. What wasn't funny was Sandfort going off. Seeing someone who is obviously great at something break out of a slump is invigorating as a sports fan; can't imagine what it is like for the actual player. Sanfort was clearly in a funk to start league play, but he kept at it, and the results speak for themselves. He finished the Michigan game with 26 points, just one behind Kris Murray. Yeah, this is all pretty great.

The Hyball

"Everything is dishwasher safe if you don't care enough about it."

Last Week

1/5 - Iowa 91, Indiana 89: Good lord, what a comeback. Third largest in school history feels about right. Iowa covering the 2.5 spread after being down one million points was probably my favorite part. 1/8 - Iowa 76, Rutgers 65: I remember this game being closer. But what I really remember -- other than Sandfort coming to *life* -- was Rebrača playing all 40 minutes. What a dude. 1/12 - Iowa 93, Michigan 84 (OT): From my perspective a fan of both teams, this was a pretty ideal Iowa-Michigan game. Teams traded haymakers for a while, multiple players set career highs, my Iowa peeps got to see the Jett show, and we even got some free basketball. Only real complaint is how much of a dud the OT itself kind was. That Pay Pay four point play sunk Michigan.

This Week

1/15 - Iowa vs. Maryland: Thought we'd catch the Terps in a more reeling state, but they took out ranked Ohio State earlier this week. 1/18 - Iowa vs. Northwestern: Chris Street Remembrance Day. <3

Caitlin Corner

This Kate Martin nutmeg give-and-go (4:28 mark) was absolutely incredible.

Honestly not sure I've ever seen that on a basketball court. Took me a solid five watches to realize Monika was even involved with the play.

Rafters Ring

This week, I published my favorite songs of 2022 list here. Give it a whirl. (And if reading even more of my rantings is not your thing, got a link to the Spotify playlist as well.)

Obligatory Michigan Section

Probably not needed this week. I'll use my time to say Harbaugh disappoints me in perpetuity.

The Mini-Hybrid

At what point did you realize the natty was over? Will you allow me to say 17-7? If not then, then maybe here:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5VR0Egc3RhcnRlZCBlYXRpbmcgZHVyaW5nIHRoZSBnYW1lIGxvbCA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNkoybkhBSW9jcCI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tLzZKMm5IQUlvY3A8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVW5uZWNlc3NhcnkgUm91 Z2huZXNzIChAVW5uZWNSb3VnaG5lc3MpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vVW5uZWNSb3VnaG5lc3Mvc3RhdHVzLzE2MTI2OTI1MTYyMzg3 NjE5ODc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAxMCwgMjAyMzwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Yeah, definitely here. * * * Also, sick:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Jb3dhIGRlZmVuc2l2ZSBiYWNrIENvb3BlciBEZUplYW4gaGFkIHNv bWUgY3JhenkgYmFza2V0YmFsbCBoaWdobGlnaHRzITxicj48YnI+VGhpcyBz ZWFzb24gaGUgbGVkIHRoZSBuYXRpb24gaW4gcGljay1zaXhlcyB3aXRoIDMg KDUgdG90YWwgSU5U4oCZcyBvbiB0aGUgc2Vhc29uKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NkZWplYW4yMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AY2RlamVhbjIzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRm9MZ2Vr UWducCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0ZvTGdla1FnbnA8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgQ291cnRzaWRlIEZpbG1zIChAQ291cnRzaWRlRmlsbXMpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ291cnRzaWRlRmlsbXMvc3RhdHVzLzE2 MTEwMzY2ODk4OTk4NTE3Nzg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFy eSA1LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

And we'll end this section here:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGV5IGxvc3QgdG8gS2lyayBGZXJlbnR6LiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vTFA1T09KSDh6TSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0xQNU9PSkg4ek08 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSXZhbiBCb2xvZ25hLVZlciAoQFBWX0dJQSkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QVl9HSUEvc3RhdHVzLzE2MTM1 MzUzODk0Mzk4OTM1MDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAx MiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Bill Walton's Western Civilization

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcHByZWNpYXRlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy9CaWxsV2FsdG9uP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jQmlsbFdhbHRvbjwvYT4gYnJpbmdpbmcgdG8gbGlnaHQgZHVy aW5nIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv VUNMQT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1VDTEE8 L2E+IGdhbWUgdGhlIHRlcnJpYmxlIGxvc3Mgb2Yg4oCcPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1AyMj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1AyMjwvYT4s4oCdIHRoZSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ2FsaWZvcm5pYT9zcmM9aGFz aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0NhbGlmb3JuaWE8L2E+IG1v dW50YWluIGxpb24gd2hvIHRyYWdpY2FsbHkgaGFkIGhpcyBsaWZlIHRha2Vu IGluIGEgd29ybGQgdGhhdCBoYXMgaW5jcmVhc2luZ2x5IGJlZm9tZSBoZWxs IGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvd2ls ZGxpZmU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiN3aWxk bGlmZTwvYT4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9VQ0xBTUJCP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j VUNMQU1CQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3RkYkllR09kRnoi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS90ZGJJZUdPZEZ6PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRo ZUNvbW11bmljYXRvciAoQENvbW11bmljYXRvclBybykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db21tdW5pY2F0b3JQcm8vc3RhdHVzLzE2MTEy MDQ2MTkzMTY5MTIxMzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSA2 LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

No Context College Basketball

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGNhbiBwbGF5IDM1IG1pbnMgaW4gYW4gTkJBIGdhbWUgYW5kIGJl IGdvb2QgYnV0IEnigJlsbCBhbHdheXMgYmUgb3V0IG9mIGJyZWF0aCBnb2lu ZyB1cCBzdGVwczwvcD4mbWRhc2g7IEpvc2ggSGFydCAoQGpvc2hoYXJ0KSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pvc2hoYXJ0L3N0YXR1cy8x NjEzNDE1NDg2MjAwNjQ3NjgwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVh cnkgMTIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0RPd3JFaWszTm8iPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9ET3dyRWlrM05vPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5vIENvbnRl eHQgQ29sbGVnZSBCYXNrZXRiYWxsIChAQ29udGV4dEZyZWVDQkIpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29udGV4dEZyZWVDQkIvc3RhdHVz LzE2MTE4MTA0MDk0NzE5NzEzMjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFu dWFyeSA3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

It is here I'd like to point out: THE SCORE WAS 3-2. Nothing of consequence had happened! How can you get this mad this quickly?! Izzo finds a way...

Wrapping It Up...

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5oYXZlIGJlZW4gb2ZmIHR3aXR0ZXIgYnV0IHdhbnRlZCB0byBjb21l IGJhY2sgYW5kIGp1c3QgdGhhbmsgZXZlcnlib2R5IGZvciB0aGVpciBzdXBw b3J0LiBpdCBtZWFucyB0aGUgd29ybGQgdG8gbXkgZmFtaWx5IGFuZCBJLiBJ IGFtIHRha2luZyB0aGlzIHRpbWUgdG8gZmluZCBwZWFjZSwgYW5kIHdpbGwg YmUgYmFjayBvbiB0aGUgY291cnQgd2l0aCBteSBicm90aGVycyB3aGVuIEkg YW0gcmVhZHkuIDxicj48YnI+YnR3OiBIQVdLUyBBUkUgSE9UIPCflKXwn5Sl PC9wPiZtZGFzaDsgUGF0cmljayBNY0NhZmZlcnkgKEBwYXRyaWNrbWNjYWZm MjIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGF0cmlja21jY2Fm ZjIyL3N0YXR1cy8xNjEyNTI4MTA1MTc5OTk2MTkzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkphbnVhcnkgOSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK