The Hyball is a weekly basketball column.
Who wants to see a party spoiled?
For so often in the Caitlin Clark era of Iowa women's basketball, this wonderful team brings us into their joy with outstanding regularity. The smiles? Contagious. The bonds? Enviable. The games? Those speak for themselves.
We've probably come to even over-expect that commonality.
But with good reason: this squad delivers like the 1st and 15th.
Well, after the Nebraska upset over the weekend, head coach Lisa Bluder 'delivered' in a different way.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZXJlJiMzOTtzIHRoZSBhdWRpbyBmcm9tIG15IGV4dGVybmFsIG1p
Y3JvcGhvbmUgZHVyaW5nIHRvZGF5JiMzOTtzIHByZXNzIGNvbmZlcmVuY2Uu
IEFzIEFsZXhpcyBNYXJrb3dza2kgd2FzIGFuc3dlcmluZyBhIHF1ZXN0aW9u
LCB5b3UgY2FuIGhlYXIgTGlzYSBCbHVkZXIgdHJ5aW5nIHRvIGdldCBpbnRv
IHRoZSBtZWRpYSByb29tLCBzYXlpbmcsICZxdW90O3RoaXMgaXMgYnVsbHNo
aXQsIHRoaXMgaXMgbm90IEJpZyBUZW4gcHJvdG9jb2wuLi4gdGhleSBwbGF5
IG11c2ljIHdoaWxlIHlvdSBzaG9vdCBmcmVl4oCmIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9mMzR0dGZtWW9NIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZjM0dHRmbVlv
TTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBPd2VuIFNpZWJyaW5nIChAb3dlbnNpZWJyaW5n
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL293ZW5zaWVicmluZy9z
dGF0dXMvMTc1Njc4NzMxNDk2MzkxODg1MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5GZWJydWFyeSAxMSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
Who among us hasn't been pushed to the brink like this? I've always loved Bluder as the coach of this team, but she's always had a certain quaintness about her that occasionally kept me on the outside looking in. She's 62 years old with the gait* of a former NFL running back and tweets earnestly.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DZWxlYnJhdGluZyBFYXN0ZXIgYW5kIHRoZSByZXN1cnJlY3Rpb24g
b2Ygb3VyIExvcmQgSmVzdXMgQ2hyaXN0ISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL2ZmbDVDYXUxSTIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9mZmw1Q2F1MUkyPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IExpc2EgQmx1ZGVyIChATGlzYUJsdWRlcikgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MaXNhQmx1ZGVyL3N0YXR1cy8xMjQ5
Mzk2MTM0NTkxODA3NDg4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDEy
LCAyMDIwPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj53ZSBmdWNraW5nIGZ1Y2tpbmcgRlVDS0lORyBGVUNLSU5HIEZVQ0tJ
TkcgRElEIElUVFRUVFRUVFRUPGJyPjxicj5CWUFISEg8YnI+PGJyPkJZQUhI
SEhISEhISEg8YnI+PGJyPi9nYXRoZXJzIHNlbGY8YnI+PGJyPkJZQUhISEhI
SEZVQ0sgQllBSEhISEhISEhISEhISEhIQiDjgL3vuI88L3A+Jm1kYXNoOyBC
b2JieSBMLiDwn4y58J+PhiAoQGJvYmJ5c3RvbXB5KSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JvYmJ5c3RvbXB5L3N0YXR1cy8xNzQyMDAwMjcz
MDU1MjMyMzk2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMiwgMjAy
NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
So, you know, we all have our styles.
Bluder said the Big Ten apologized to her Tuesday, and like so many other things about this season, we're sure nobody wants to keep this non-troversy going another day, but good on Bluder for standing on business in the meantime.
*My gait kinda sucks, but you don't know that, so wasn't gonna stop me from proving the point.
The Hyball
"The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question; it's to post the wrong answer."
Last Week
2/8 - No. 2 Iowa 111, Penn State 93: A few years from now, this will obviously and deservedly be remembered as the game where Hannah Stuelke dropped 47 points, but, for a while there, it was the Sydney Affolter Show.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5saWtlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ZVWRvTVZYMU5TIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vWVVkb01WWDFOUzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCb2Ji
eSBMLiDwn4y58J+PhiAoQGJvYmJ5c3RvbXB5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2JvYmJ5c3RvbXB5L3N0YXR1cy8xNzU1Nzk0NjE0NDg3
ODM4ODI2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDksIDIwMjQ8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TeWQgZ29u4oCZIFZpY2lvdXMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9tS0RzNjUySGRUIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbUtEczY1MkhkVDwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBCb2JieSBMLiDwn4y58J+PhiAoQGJvYmJ5c3RvbXB5KSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JvYmJ5c3RvbXB5L3N0YXR1
cy8xNzU1Nzk2MjIyNDQxMzY1NjI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZl
YnJ1YXJ5IDksIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TZWNvbmQgY2hhbmNlIHJlYm91bmQsIChldmVudHVhbCkgY29hc3Qt
dG8tY29hc3QsIGFuZCBhIOKAnExldOKAmXMgZnVja2luZyBnbyHigJ0gdG8g
aGVyIPCfkJAgdGVhbW1hdGUgYXMgdGhlIGNoZXJyeSBvbiB0b3A7IHdoYXQg
YSBzZXF1ZW5jZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3B1WXhScXQ4Nlki
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9wdVl4UnF0ODZZPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJv
YmJ5IEwuIPCfjLnwn4+GIChAYm9iYnlzdG9tcHkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vYm9iYnlzdG9tcHkvc3RhdHVzLzE3NTU3OTgzNTMz
NzQyNDkwMzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgOSwgMjAy
NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
OK, now that I've sufficiently buried the lede... Hannah dropped 47 damn points.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+NO+4j+KDozfvuI/ig6MgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0ZB
eDN6M3VNRWUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9GQXgzejN1TUVlPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IEJvYmJ5IEwuIPCfjLnwn4+GIChAYm9iYnlzdG9tcHkpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYm9iYnlzdG9tcHkvc3RhdHVzLzE3
NTU4MjgxMDAxNzkzMjEzNDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVh
cnkgOSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Despite losing by 18, I never once thought "Penn State is playing bad." With their appetite for threes, they might do some real damage in a single-elimination tournament setting.
Few more bullet points:
- Penn State's Ashley Owusu is a particularly frustrating player; clearly talented but initiates a *ton* of the contact.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4jMCBmb3IgUGVubiBTdGF0ZSB3aXRoIHRoZSBiYWxsIGxpa2UgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL043dXlzYktPY1oiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9ON3V5c2JLT2NaPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBsYW5uZWRTaWNrRGF5cyAo
QFBsYW5uZWRTaWNrRGF5cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9QbGFubmVkU2lja0RheXMvc3RhdHVzLzE3NTU4MDMwNDYzMDk2OTU1NzQ/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgOSwgMjAyNDwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
OK, maybe not that much contact.
- Between Syd's ferocity and Hannah's 47 piece, it was the rare game where you could argue Caitlin Clark as the bronze medal player from Iowa's team... until you see she dropped 27 points with 15 assists (still, if we're poking holes, 12 turnovers).
- On the subject of interesting lines, Kate Martin's 16 points and 16 rebounds... just sublime.
- We'll give Hannah's mom the last word:
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NeSBkYXVnaHRlciB0aGF0IGRpZG4mIzM5O3QgZHJvcCA0NyB2cy4g
UGVubiBTdGF0ZS4gU2hlIG1pZ2h0IGhhdmUgdG8gc2xlZXAgb3V0c2lkZSBm
cm9tIG5vdyBvbi4gKnNhcmNhc20qIGRvbiYjMzk7dCBjb21lIGF0IG1lIPCf
pJ/wn4+8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9lT0ROc3dMckJyIj5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vZU9ETnN3THJCcjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKb0FubmEg
TWFudHogKEBKb01vbW1hTWFudHopIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vSm9Nb21tYU1hbnR6L3N0YXR1cy8xNzU2MzQxMjYxNzg5NzgyMjYw
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDEwLCAyMDI0PC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
2/11 - Nebraska 82, No. 2 Iowa 79: Sometimes too perfect really is too perfect. It was all setting up so well, and then poof -- gone. Clark shooting 0% in the fourth quarter was... not ideal. Part of you has to wonder if the team was too focused on her getting the scoring record at home. It's all I got. Because we went from the announcers (weirdly) talking about "Should they sit Clark so she can break the record at Carver?" to a double-digit comeback in what felt like only a few game minutes.
Bullets:
- Worst Kate Martin game in recent memory -- the box score itself is going to look pretty good (20 points, 6 rebounds, 4 assists), but she finished with seven turnovers; that ain't happening again.
- Sydney continued to carry herself like an apex predator on defense.
- The Huskers manifested this one.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OZWJyYXNrYSwgdGhvdWdoIGZsb3BweSBhdCB0aW1lcywgd2FzIHNp
bmd1bGFybHkgZm9jdXNlZCBvbiB0YWtpbmcgZG93biB0aGlzIElvd2EgdGVh
bSwgYW5kIGFsbCBjcmVkaXQgdG8gdGhlbSDigJQgdGhleSBzYXcgaXQgdGhy
b3VnaC48L3A+Jm1kYXNoOyBCb2JieSBMLiDwn4y58J+PhiAoQGJvYmJ5c3Rv
bXB5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JvYmJ5c3RvbXB5
L3N0YXR1cy8xNzU2NzczMTg0MjUzMDc5Nzg2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDExLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
- I'll say it: Ross was right
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj51Z2gsIHN0dXBpZCBOby4gMiByYW5raW5nPC9wPiZtZGFzaDsgQm9i
YnkgTC4g8J+MufCfj4YgKEBib2JieXN0b21weSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ib2JieXN0b21weS9zdGF0dXMvMTc1Njc3NjE0MzU2
NTMzNjc4MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxMSwgMjAy
NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
This Week
2/15 - Iowa (4) vs. Michigan: Gonna go ahead and guarantee Caitlin Clark getting the record in this one. #veryboldpredictions
It would be nice for this to go off without incident, as the Hawkeyes don't play for another full week following its conclusion.
Perkins Place
Woooof, two blown double-digit leads to Maryland.
Fav play of the game though:
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GTFVTSCEg8J+avTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
X093ZW5GcmVlbWFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBfT3dlbkZyZWVt
YW48L2E+IHggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L0hhd2tleWVzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
SGF3a2V5ZXM8L2E+IDxicj48YnI+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9o
cGd0UE13Sk1BIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vaHBndFBNd0pNQTwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBJb3dhIE1lbuKAmXMgQmFza2V0YmFsbCAoQElvd2FIb29wcykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Jb3dhSG9vcHMvc3RhdHVz
LzE3NTc5NjM5NDU4Nzk0MTcwMzg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVi
cnVhcnkgMTUsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Rafters Ring
Come down to Texas to one of those bars where they paste dollars on the walls. Stay for the singing; ohhh, the singing.
Obligatory Michigan Section
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7igJxZb3VyIHNjcmV3aW5nIHdpdGggbXkgcHJvcHJpb2NlcHRpb27i
gJ0gQWlkYW4gSHV0Y2hpbnNvbiBhZnRlciBHZW9yZ2UgS2l0dGxlIHBhbmNh
a2VkIGhpbSA8YnI+PGJyPuKAnFRoYXTigJlzIGEgTWljaGlnYW4gd29yZCwg
SeKAmW0gYW4gSW93YSBndXksIHlvdSBjYW7igJl0IHNheSBzdHVmZiBsaWtl
IHRoYXTigJ0g8J+YgjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9rM3ppQU9GZ1VR
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vazN6aUFPRmdVUTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBU
aGUgV2FybmVyIEhvdXNlIChAVGhlV2FybmVySG91c2VfKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVdhcm5lckhvdXNlXy9zdGF0dXMvMTc1
MjgwMDUwMzc0OTA5MTUyMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5
IDMxLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
A few weeks late on this one, but it's still so good.
The Mini-Hybrid
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Hb2QgYmxlc3MgQW1lcmljYSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
TkozeFRJbXBjRyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL05KM3hUSW1wY0c8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgS0lORyBPRiBUSEUgTk9SVEgg8J+mgSBUb20gQ2xvcyAoQENsYXNz
eUhhd2tleWUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2xhc3N5
SGF3a2V5ZS9zdGF0dXMvMTc1NzExMTczNjkxMjQ1MzgxMD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxMiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ob3Qgc28gc21hcnQgbm93LCBlaCBIYXJ2YXJkIGJveS4gQW5vdGhl
ciByZW1pbmRlciB0aGF0IHRoZSBib29yaXNoIGFuZCBydWRlIG1hbm5lcnMg
b2YgYSBDcmltc29uIGJveSBhcmUgbm8gbWF0Y2ggZm9yIHRoYXQgb2YgYSBZ
YWxlIGdlbnRsZW1hbiBsaWtlIG15c2VsZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CdWxsZG9ncz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQnVsbGRvZ3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9WVU0wMTBLallvIj5odHRwczovL3QuY28vVlVNMDEwS2pZ
bzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNb2NrIERyYWZ0IEVudGh1c2lhc3QgKEB0aGVl
ZV9qbWFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RoZWVlX2pt
YW4vc3RhdHVzLzE3NTcxMDI1MjU1ODc1OTk2MDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMTIsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ob2FoIEVhZ2xlOiAmcXVvdDtIZXksIFNwb25nZUJvYiBhbmQgUGF0
cmljay4gSGF2ZSB5b3UgZXZlciBoZWFyZCBvZiBhIHBsYWNlIGNhbGxlZCBJ
b3dhPyZxdW90Ozxicj48YnI+U3BvbmdlQm9iOiAmcXVvdDtJb3dhPy4uLiBJ
dCBzb3VuZHMgZXhvdGljLiZxdW90Ozxicj48YnI+Tm9haCBFYWdsZTogJnF1
b3Q7V2VsbCwgaW4gSW93YSB0aGV5IGxpa2UgdG8gc2F5IHB1bnRpbmcgaXMg
d2lubmluZy4mcXVvdDsg8J+YgjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9TOXQ1
RmgzbWhSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUzl0NUZoM21oUjwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBDbHV0Y2hQb2ludHMgKEBDbHV0Y2hQb2ludHMpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2x1dGNoUG9pbnRzL3N0YXR1cy8xNzU2ODMz
NzQyOTk0MTg2NTcxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDEy
LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LaW5kYSBhYnN1cmQgdGhhdCB0aGlzIENoaWVmcyB0ZWFtIHRoYXQg
d2FzIHNvIGZsYXdlZCwgYmVhdGFibGUsIHdpdGggYW4gYW5jaWVudCBUcmF2
aXMgS2VsY2UgYW5kIGdhcmJhZ2UgV1JzLCBhbmQgdGhhdCB3YXMgb3V0cGxh
eWVkIHRvbmlnaHQsIHdvbiB0aGUgd29ybGQgdGl0bGUgYWdhaW4uIEJ1dCBv
ZiBjb3Vyc2UsIE1haG9tZXMgY29ucXVlcnMgYWxsPC9wPiZtZGFzaDsgS0lO
RyBPRiBUSEUgTk9SVEgg8J+mgSBUb20gQ2xvcyAoQENsYXNzeUhhd2tleWUp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2xhc3N5SGF3a2V5ZS9z
dGF0dXMvMTc1Njg5MjkxNDcxMjUxMDcwMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5GZWJydWFyeSAxMiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5pIHNhdyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05hdGVf
VGljZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATmF0ZV9UaWNlPC9hPiBzYXkg
SmF5ZGVuIERhbmllbHMgaGFzIHNvbWUgSm9obm55IEtub3h2aWxsZSB0byBo
aXMgZ2FtZS4gaW5jcmVkaWJsZSBjb21wIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9BamJRTEpBdklxIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vQWpiUUxKQXZJcTwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBEYW5ueSBLZWxseSAoQERhbm55QktlbGx5KSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Rhbm55QktlbGx5L3N0YXR1cy8xNzU1
NjQwNDQ3MzA4MDk5NzM1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5
IDgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWtlIEd1bmR5IGJ1dCBtYWtlIGl0IE1pZHdlc3QgZW1vIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2h1dGRvd25GdWxsY2FzP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTaHV0ZG93bkZ1bGxjYXM8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9kaGhRdFk3bTNaIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZGho
UXRZN20zWjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBGb3N0ZXIgKEBGb3N0ZXJUaGVQcnNv
bikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Gb3N0ZXJUaGVQcnNv
bi9zdGF0dXMvMTc1MzYxOTMxMzEyNTE0Njk0OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5GZWJydWFyeSAzLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
Bill Walton's Western Civilization
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3IgdGhhdCBzcGVjaWFsIEJpbGwgV2FsdG9uIGluIHlvdXIgbGlm
ZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1Y4ZkVBdm1oYTAiPmh0dHBzOi8v
dC5jby9WOGZFQXZtaGEwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IGlhbiBrYXJtZWwgKEBJ
YW5LYXJtZWwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSWFuS2Fy
bWVsL3N0YXR1cy8xNzU3ODQ3NTk0NTk5MTMzNDUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE0LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
No Context Basketball
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGdvdCBvbiB0aGUgZWxldmF0b3Igd2l0aCBhIGNvdXBsZSBpbiBO
ZWJyYXNrYSBnZWFyIGFuZCBhc2tlZCBpZiB0aGV5IHdlcmUgZ29pbmcgdG8g
dGhlIGdhbWUgdG9kYXkuPGJyPjxicj7igJxObywgd2UgY291bGRu4oCZdCBh
ZmZvcmQgdGhlIHRpY2tldHMgZm9yIHRvZGF5IHNvIHRoZSBiZXN0IHdlIGNv
dWxkIGRvIHdhcyBnbyBsYXN0IG5pZ2h0IGFuZCB3YXRjaCB0aGUgZ3V5cyBs
YXN0IG5pZ2h0IHBsYXkgYSBiYWQgTWljaGlnYW4gdGVhbS7igJ08L3A+Jm1k
YXNoOyBDaGFudGVsIEplbm5pbmdzIChAQ2hhbnRlbEplbm5pbmdzKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NoYW50ZWxKZW5uaW5ncy9zdGF0
dXMvMTc1NjcxNzExODUzNDM5NDI2MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5G
ZWJydWFyeSAxMSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5ROiBEaWQgS2F0ZSBNYXJ0aW4gcmVhbGx5IHNheSDigJxJIGxvdmUg
eW91LCBiaXRjaGVz4oCdIHdoZW4gYnJlYWtpbmcgdGhlIGhhbGZ0aW1lIGh1
ZGRsZSB2cy4gTm9ydGh3ZXN0ZXJuPzxicj48YnI+QTogPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL3RNOFBBTXdGRzIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS90TThQQU13
RkcyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJvYmJ5IEwuIPCfjLnwn4+GIChAYm9iYnlz
dG9tcHkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYm9iYnlzdG9t
cHkvc3RhdHVzLzE3NTYxODA1MjQ2MTAwNTY2MzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMTAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Qcm9vZiBvZiBwcm9ncmVzcyBpbiB3b21lbuKAmXMgc3BvcnRzLjxi
cj48YnI+T24gdGhlIGxlZnQ6IE15IHNpc3RlcuKAmXMgQmlnIFRlbiBDaGFt
cGlvbnNoaXAgJmFtcDsgRmluYWwgNCByaW5ncyAoc2hlIHdhcyBhIG1hbmFn
ZXIgb24gQyBWaXbigJlzIOKAmDkzIHRlYW0pLjxicj48YnI+T24gdGhlIHJp
Z2h0OyBKYW4gSmVuc2Vu4oCZcyBGaW5hbCA0IHJpbmcuIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby8wdW5NUW5oVmVTIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMHVuTVFu
aFZlUzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXJrIFdvb2RsZXkgKEBNYXJrV29vZGxl
eVRWKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hcmtXb29kbGV5
VFYvc3RhdHVzLzE3NTU4MzI4NzQ2MzUzNDE4NjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+RmVicnVhcnkgOSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
Wrapping It Up...
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYW5uYWggU3R1ZWxrZSBTY29yZXMgU2Vjb25kIE1vc3QgUG9pbnRz
IEluIElvd2EgSGlzdG9yeSEhIDQ3IFBvaW50IE1hc3RlcnBpZWNlISEgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3c2ZEExTzRPUHMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS93NmRBMU80T1BzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFNTTiBKYXktTyAoQEpheV8z
c2hpZnR5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pheV8zc2hp
ZnR5L3N0YXR1cy8xNzU2MDQwNTc2Njk1MTU3MTcyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDksIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
One more hat tip to Hannah. <3
Bobby Loesch is a weekly contributor to Go Iowa Awesome. Find him on Twitter @bobbystompy, Instagram @bobbystompy, or email at bobbyloesch@gmail.com.