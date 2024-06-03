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Three-Star Minnesota Forward and Top-150 Prospect Talks Iowa Offer
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
The Iowa men's basketball program offered Chase Thompson, a 2025 three-star power forward and Alexandria, Minnesota native, a scholarship on Tuesday last week.
We spoke with the No. 128 player in the country to discuss his long-time relationship with Fran McCaffery, his plans to visit the schools that have offered him, what he would bring to Iowa and more.
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