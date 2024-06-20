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Three Thoughts on Mason Woods' Commitment to Iowa
Eliot Clough
•
Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
As he announced on Wednesday afternoon, 2025 three-star ATH Mason Woods has committed to the Iowa football program.
The son of Hawkeye special teams coordinator LeVar Woods, Mason brings some added versatility to the class, coming in with experience on offense, defense and special teams from Iowa City West.
Here are three thoughts on his commitment, including where I think he best fits, LeVar Woods' future on the staff, insight from national recruiting analyst Greg Smith and more.
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