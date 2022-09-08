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Throwback Thursday: Looking back at Iowa's starters as recruits

Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

MORE: Looking back at Iowa State's starters as recruits

In our Throwback Thursday feature, we are going to take a look back at the Iowa starters, and their opponents week by week, and see how they were ranked as recruits.

OFFENSE

---

QUARTERBACK

RUNNING BACK

FULLBACK

WIDE RECEIVERS

TIGHT END

OFFENSIVE LINE (LT, LG, C, RG, RT)

DEFENSE (4-2-5)

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DEFENSIVE LINE (LE, LT, RT, RE)

LINEBACKERS (MLB, WLB)

DEFENSIVE BACKS (CASH, LC, RC, SS, FS)

SPECIAL TEAMS

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SPECIALISTS (K, P)

NOTES:

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-Average star rating on offense: 2.55

-Average star rating on defense: 2.27

-Monte Pottebaum, Nick DeJong, Joe Evans, Quinn Schulte, and Aaron Blom originally joined the Iowa football program as walk-ons coming out of high school.

-Iowa starters that had an Iowa State offer coming out of high school: Arland Bruce, Gavin Williams, Beau Stephens, Connor Colby, Noah Shannon, John Waggoner, and Jack Campbell.

-Other players on Iowa's roster that had an Iowa State offer: Jestin Jacobs, Dallas Craddieth, Tyler Endres, Sebastian Castro, Luke Lachey, Josh Volk, Logan Jones, Keagan Johnson, Brody Brecht, David Davidkov, Griffin Liddle, Jeff Bowie, Jeremiah Pittman, Max Llewellyn, Zach Twedt, Kaleb Johnson, Jack Dotzler, Brian Allen Jr., and Xavier Nwankpa.

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