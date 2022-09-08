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football
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Throwback Thursday: Looking back at Iowa State's starters as recruits
Blair Sanderson
•
HawkeyeReport
Editor
MORE: Looking back at Iowa's starters as recruits
In our Throwback Thursday feature, we take a look back at Iowa's opponent each week and see how their starters were ranked as recruits.
DEFENSE (3-3-5)
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DEFENSIVE LINE
NOTES:
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-Average star rating on offense: 3.09
-Average star rating on defense: 2.82
-Colby Reeder joined Iowa State as a transfer from Delaware
-Iowa State starters that had an Iowa offer coming out of high school: Trevor Downing, Jirehl Brock, Easton Dean, Jaylin Noel, and Myles Purchase.
-Other players on Iowa State's roster that had an Iowa offer: Hayden Pauls, Johnny Wilson, Malik Verdon, Eli Sanders, Gregory Gaines, Jason Essex, Deylin Hasert, Domonique Orange, Hunter Deyo, Will McLaughlin, Jacob Imming, and Andrew Keller.
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