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Throwback Thursday: Looking back at Iowa State's starters as recruits

An Elite 11 QB, Hunter Dekkers came to Iowa State as a three-star recruit in the Class of 2020.
An Elite 11 QB, Hunter Dekkers came to Iowa State as a three-star recruit in the Class of 2020.
Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

MORE: Looking back at Iowa's starters as recruits

In our Throwback Thursday feature, we take a look back at Iowa's opponent each week and see how their starters were ranked as recruits.

OFFENSE

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QUARTERBACK

RUNNING BACK

WIDE RECEIVERS

TIGHT END

OFFENSIVE LINE

DEFENSE (3-3-5)

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DEFENSIVE LINE

LINEBACKERS

DEFENSIVE BACKS

NOTES:

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-Average star rating on offense: 3.09

-Average star rating on defense: 2.82

-Colby Reeder joined Iowa State as a transfer from Delaware

-Iowa State starters that had an Iowa offer coming out of high school: Trevor Downing, Jirehl Brock, Easton Dean, Jaylin Noel, and Myles Purchase.

-Other players on Iowa State's roster that had an Iowa offer: Hayden Pauls, Johnny Wilson, Malik Verdon, Eli Sanders, Gregory Gaines, Jason Essex, Deylin Hasert, Domonique Orange, Hunter Deyo, Will McLaughlin, Jacob Imming, and Andrew Keller.

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