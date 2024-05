The surprise announcement that Lisa Bluder was retiring as the head coach at Iowa -- followed shortly thereafter by the news that longtime assistant Jan Jensen would be replacing her as head coach -- brought forth a bevy of heartfelt reactions from former players and others around the women's college basketball world. Caitlin Clark, the greatest basketball player in Iowa history and the driving force behind the Hawkeyes' back-to-back national championship game appearances, gave Bluder her flowers.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TaW1wbHkgbm8gb25lIGJldHRlciBhdCBidWlsZGluZyBhIHRlYW3i gKYgVGhhbmsgeW91IGZvciBiZWxpZXZpbmcgaW4gbWUgbW9yZSB0aGFuIGFu eW9uZSDwn6SNIEVuam95IHJldGlyZW1lbnQsIGNvYWNoLiBWZXJ5IG11Y2gg ZGVzZXJ2ZWQg8J+luSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWG54bXRlU0NU cSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1hueG10ZVNDVHE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2Fp dGxpbiBDbGFyayAoQENhaXRsaW5DbGFyazIyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NhaXRsaW5DbGFyazIyL3N0YXR1cy8xNzkwMTI2NzE5 MjYyNzMyNDAxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxMywgMjAyNDwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Advertisement

Megan Gustafson, the Iowa women's basketball GOAT before Clark, also congratulated Bluder.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BIExFR0VORCEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v TGlzYUJsdWRlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATGlzYUJsdWRlcjwv YT4gY29uZ3JhdHMgb24geW91ciByZXRpcmVtZW50LCB5b3UgYXJlIHRydWx5 IG9uZSBvZiBhIGtpbmQuIFN1cGVyIGJsZXNzZWQgdG8gaGF2ZSBiZWVuIGNv YWNoZWQgYnkgeW91LCBMb3ZlIHlvdSBzbyBtdWNoISDwn6W5PGJyPjxicj7w n5KQ8J+SkPCfkpA8YnI+PGJyPkFuZGRkZGQgc3VwZXIgZXhjaXRlZCBmb3Ig PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9nb2lvd2E/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QGdvaW93YTwvYT4gdG8gYmUgdGFraW5nIG92ZXIgYXMg SEMhIE5vIG9uZSBtb3JlIGRlc2VydmluZyEg8J+SmyA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vMDZwdU9UaGdrMSI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzA2cHVPVGhnazE8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWVnYW4gR3VzdGFmc29uIChAR3VzdGFmc29uTWVn MTApIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR3VzdGFmc29uTWVn MTAvc3RhdHVzLzE3OTAxMjc5NjM4Njc5NTk2NDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+TWF5IDEzLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Kate Martin, another recent Iowa great who also found out on Monday that she made the Las Vegas Aces' 12-woman roster for the 2024 season, seemed as stunned by the timing of Bluder's decision as everyone else.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KZWZmIGJyb2tlIHRoZSBuZXdzIHRvIEthdGUgTWFydGluIGluIHRo ZSBtaWRzdCBvZiBvdXIgem9vbSBjYWxsLCBhbmQgZXZlbiBLYXRlIHdhcyBm bGFiYmVyZ2FzdGVkLjxicj5FaXRoZXIgdGhhdCBvciBzaGXigJlzIHdpbm5p bmcgYW4gT3NjYXIgbmV4dCBGZWJydWFyeS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL2NzV24wa2NFTkciPmh0dHBzOi8vdC5jby9jc1duMGtjRU5HPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IE93ZW4gU2llYnJpbmcgKEBvd2Vuc2llYnJpbmcpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vb3dlbnNpZWJyaW5nL3N0YXR1cy8x NzkwMTI3ODk3NDc2MzE3MjYxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAx MywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Martin also gave Bluder her thanks and expressed excitement about Jan Jensen taking over as head coach.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FeHRyZW1lbHkgZ3JhdGVmdWwgdG8gaGF2ZSBiZWVuIGNvYWNoZWQg YnkgQmx1ZGVyICZhbXA7IEnigJltIHNvIGhhcHB5IGZvciBoZXIuIElmIHlv dSBrbm93IEJsdWRlciwgeW91IGtub3cgdGhhdCB3YXNu4oCZdCBhbiBlYXN5 IGRlY2lzaW9uIGZvciBoZXIuIDxicj48YnI+SSBhbSBldmVuIG1vcmUgZXhj aXRlZCBhYm91dCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dvaW93 YT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ29pb3dhPC9hPiB0byB0YWtlIG92 ZXIgdGhpcyBhbWF6aW5nIHByb2dyYW0uIElvd2Egd29tZW7igJlzIGJhc2tl dGJhbGwgaXMgaW4gZ3JlYXQgaGFuZHMuIEdvIGhhd2tzISEgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL3g2T2h4NnB4Vk8iPmh0dHBzOi8vdC5jby94Nk9oeDZw eFZPPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEthdGUgTWFydGluIChAa2F0ZV9tYXJ0aW4y MikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9rYXRlX21hcnRpbjIy L3N0YXR1cy8xNzkwMTI2NzM4NTg1ODg2ODAxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPk1heSAxMywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Former Iowa player and current Iowa assistant coach Tania Davis also thanked Bluder.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn6W5PGJyPjxicj5BIHRydWUgbGVnZW5kIHRocm91Z2ggYW5kIHRo cm91Z2guIENhbuKAmXQgdGhhbmsgdGhpcyB3b21hbiBlbm91Z2ghIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby83VXBFcjhkbGFwIj5odHRwczovL3QuY28vN1Vw RXI4ZGxhcDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUYW5pYSBEYXZpcyAoQHRhbmlhX2Rh dmlzMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90YW5pYV9kYXZp czEvc3RhdHVzLzE3OTAxMTc4NzAwMjM2MjcxNDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+TWF5IDEzLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Two other former Iowa women's basketball standouts, Kachine Alexander and Jade Rogers, also praised Bluder and her time at Iowa.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Zb3UgaGF2ZSBkb25lIHNvIG11Y2ggZm9yIElvd2EgV29tZW7igJlz IEJhc2tldGJhbGwhIEVuam95IHlvdXIgbXVjaCBuZWVkZWQgdGltZSBvZmYh ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xpc2FCbHVkZXI/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExpc2FCbHVkZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IYWxsT2ZGYW1lP3NyYz1oYXNo JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSGFsbE9mRmFtZTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0RmRWNTRnI0WVoiPmh0dHBzOi8vdC5jby9E ZkVjU0ZyNFlaPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IPCdkbLwnZKC8J2ShPCdkonwnZKK 8J2Sj/CdkoYg8J2RqPCdko3wnZKG8J2SmfCdkoLwnZKP8J2ShfCdkobwnZKT IChAS2FjaGluZUFsZXhpcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9LYWNoaW5lQWxleGlzL3N0YXR1cy8xNzkwMTE4NjQzNTE2MjM2MDM3P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxMywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUg8J+QkC4gR2F2ZSBtZSBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBiZSBh IEhhd2tleWUgYW5kIG1ha2UgbXkgZHJlYW0gYSByZWFsaXR5LiBZb3XigJl2 ZSBjaGFuZ2VkIG15IGxpZmUgYW5kIHRoaXMgZ2FtZSwgcXVpdGUgbGl0ZXJh bGx5LiA8YnI+PGJyPlRoYW5rIHlvdSwgQmx1ZGVz8J+SmyA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vTE9wMnRhS1pyViI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0xPcDJ0YUta clY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmFkZSBSb2dlcnMgKEBKUm9nZXJzMzIpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSlJvZ2VyczMyL3N0YXR1cy8x NzkwMTIxMDYxMDI5MjI4NjYwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAx MywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Iowa broadcasting stalwart Gary Dolphin praised Bluder as well.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9MaXNhQmx1ZGVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMaXNhQmx1 ZGVyPC9hPi4gSGFsbCBvZiBGYW1lIGNvYWNoaW5nIGNhcmVlciBlbmRzIG9u IHlvdXIgdGVybXMhIEVuam95IHRoZSB3ZWxsIGRlc2VydmVkIHJldGlyZW1l bnQuIFlvdSBhcmUgbGVhdmluZyB0aGUgcHJvZ3JhbSBpbiBncmVhdCBzaGFw ZSBhbmQgaW4gdGhlIHZlcnkgc2tpbGxlZCBoYW5kcyBvZiBKYW4gSmVuc2Vu ICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dvaW93YT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ29pb3dhPC9hPikuIEdvIEhhd2tzLiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vd29kYmRBNVFJQSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3dvZGJk QTVRSUE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR2FyeSBEb2xwaGluIChAR2FyeURvbHBo aW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR2FyeURvbHBoaW4v c3RhdHVzLzE3OTAxMzc4NzIyMDY0NjMyMjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+TWF5IDEzLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

UConn legend and ESPN college basketball analyst Rebecca Lobo offered her congratulations.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PbmUgb2YgdGhlIGJlc3QgcGVvcGxlIHdlIGhhdmUgZXZlciBjb3Zl cmVkLiBMZWdlbmRhcnkgY29hY2guIEnigJlsbCBtaXNzIGhhdmluZyBoZXIg b24gdGhlIHNpZGVsaW5lLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYk5ZZ0dp TU5DaiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2JOWWdHaU1OQ2o8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg UmViZWNjYSBMb2JvIChAUmViZWNjYUxvYm8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUmViZWNjYUxvYm8vc3RhdHVzLzE3OTAxMjIxMzAxODY2 NjYxMjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDEzLCAyMDI0PC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

The announcement that Jan Jensen would replace Bluder was widely praised by former players, too, starting with Caitlin Clark.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgb25seSBvcHRpb24gdGhlcmUgZXZlciB3YXMhISHwn5iBIFlv dSBkZXNlcnZlIHRoaXMgbW9yZSB0aGFuIGFueW9uZfCfkpsgQ2Fu4oCZdCB3 YWl0IHRvIHdhdGNoIHlvdSBsZWFkIHRoaXMgcHJvZ3JhbSEhISA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vUTk0b1NGMXJLdiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1E5NG9T RjFyS3Y8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2FpdGxpbiBDbGFyayAoQENhaXRsaW5D bGFyazIyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhaXRsaW5D bGFyazIyL3N0YXR1cy8xNzkwMTI4NzQyNzMzMzk4MjYzP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPk1heSAxMywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Kachine Alexander and Jade Rogers were also excited to see Jensen take charge of Iowa basketball.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdOKAmXMgT05MWSByaWdodCEhISBDYW7igJl0IHdhaXQgdG8gc2Vl IHlvdSBhdCB0aGUgaGVhZCBvZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0lvd2FXQkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QElvd2FXQkI8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ29pb3dhP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBnb2lvd2E8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9vZzc3Smd6Z3JPIj5odHRwczovL3QuY28vb2c3N0pnemdyTzwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyDwnZGy8J2SgvCdkoTwnZKJ8J2SivCdko/wnZKGIPCdkajwnZKN 8J2ShvCdkpnwnZKC8J2Sj/CdkoXwnZKG8J2SkyAoQEthY2hpbmVBbGV4aXMp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2FjaGluZUFsZXhpcy9z dGF0dXMvMTc5MDEyNTM1NTgyODY4NjkxNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5NYXkgMTMsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW5ub3QgV0FJVCBmb3IgaGVyIGxlYXRoZXIgamFja2V0IGxpbmV1 cCB0aGlzIHNlYXNvbiDwn5SlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9JWUtZSz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I0lZS1lLPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOEZ5Umc0 WEFWRCI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzhGeVJnNFhBVkQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg SmFkZSBSb2dlcnMgKEBKUm9nZXJzMzIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vSlJvZ2VyczMyL3N0YXR1cy8xNzkwMTI2NjYwNTg4NjM0NTAz P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxMywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Current player Jada Gyamfi also praised the Jensen hire.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5hbGwgaW7wn6SNIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9la2ZJdnk0 bEJ6Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vZWtmSXZ5NGxCejwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBqYWRhZ3lhbWZpIChAamFkYV9neWFtZmkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vamFkYV9neWFtZmkvc3RhdHVzLzE3OTAxMzY4NTUyNDI5 MTE5Nzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDEzLCAyMDI0PC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Jensen will be new to head coaching, but working at Bluder's right hand for the last 32 years (the last 20 as Bluder's associate head coach) suggests that she is very ready for this opportunity.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYW4gSmVuc2VuIGlzIHJlYWR5IGZvciB0aGlzIG9wcG9ydHVuaXR5 Ljxicj48YnI+VGhlIG5ldyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0lvd2FXQkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QElvd2FXQkI8L2E+IGNv YWNoIGhhcyBzcGVudCB0aGUgbGFzdCAyMCBzZWFzb25zIGFzIExpc2EgQmx1 ZGVyJiMzOTtzIGFzc29jaWF0ZSBoZWFkIGNvYWNoLjxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9CMUdXQmJhbGw/c3JjPWhhc2gmYW1w O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCMUdXQmJhbGw8L2E+IHggPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Jb3dhV0JCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBJb3dhV0JCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZXB0 QVBnOGJObCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2VwdEFQZzhiTmw8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgQmlnIFRlbiBXb21lbiYjMzk7cyBCYXNrZXRiYWxsIChAQjFHd2Ji YWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0IxR3diYmFsbC9z dGF0dXMvMTc5MDEzNTM1MTc0MDE2NjU5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5NYXkgMTMsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Lisa Bluder leaves Iowa with a tremendous list of accomplishments, with a few of the biggest noted below.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7imqvvuI8gM3ggQjFHIENPWTxicj7imqvvuI8gNXggQjFHIHRvdXJu ZXkgY2hhbXAgPGJyPuKaq++4jyBCMUfigJlzIGFsbC10aW1lIHdpbm5pbmdl c3QgY29hY2g8YnI+PGJyPlRoYW5rIHlvdSwgTGlzYSBCbHVkZXIhIPCfkY88 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQjFHV0JiYWxs P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQjFHV0JiYWxs PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMzd4aFhRZ2JtVSI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tLzM3eGhYUWdibVU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmlnIFRlbiBX b21lbiYjMzk7cyBCYXNrZXRiYWxsIChAQjFHd2JiYWxsKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0IxR3diYmFsbC9zdGF0dXMvMTc5MDEyNjQ4 NTYxOTAyODMyOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMTMsIDIwMjQ8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Bluder coached at Drake before she took over at Iowa and the Bulldogs also congratulated Bluder on her excellent career.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wnZCT8J2QofCdkJrwnZCn8J2QpCDwnZCy8J2QqPCdkK4sIPCdkILw nZCo8J2QmvCdkJzwnZChIPCdkIHwnZCl8J2QrvCdkJ3wnZCe8J2QqyDigLzv uI88YnI+PGJyPkNvbmdyYXR1bGF0aW9ucyBvbiBhIPCdmLPwnZim8J2YrvCd mKLwnZiz8J2YrPCdmKLwnZij8J2YrfCdmKYgY2FyZWVyLiBZb3UgaGF2ZSBo YWQgYSBwcm9mb3VuZCBpbXBhY3Qgb24gb3VyIHNwb3J0IGFuZCBvdXIgc3Rh dGUsIGFuZCB3ZSBhcmUgcHJvdWQgdG8gaGF2ZSBiZWVuIGEgcGFydCBvZiB5 b3VyIGJhc2tldGJhbGwgam91cm5leS48YnI+PGJyPvCfkpnwn4+A8J+SmyA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veExYTzdxYTkyUSI+aHR0cHM6Ly90LmNv L3hMWE83cWE5MlE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9iU2dwTHNG cG12Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vYlNncExzRnBtdjwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBEcmFrZSBXb21lbiYjMzk7cyBIb29wcyAoQERyYWtlV0JCKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RyYWtlV0JCL3N0YXR1cy8xNzkwMTI5 MDYzODg3MDMyNzEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxMywgMjAy NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

We'll wrap up with this video message from the Iowa women's basketball Twitter account, celebrating Bluder's incredible run at Iowa.