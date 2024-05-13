The surprise announcement that Lisa Bluder was retiring as the head coach at Iowa -- followed shortly thereafter by the news that longtime assistant Jan Jensen would be replacing her as head coach -- brought forth a bevy of heartfelt reactions from former players and others around the women's college basketball world.
Caitlin Clark, the greatest basketball player in Iowa history and the driving force behind the Hawkeyes' back-to-back national championship game appearances, gave Bluder her flowers.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaW1wbHkgbm8gb25lIGJldHRlciBhdCBidWlsZGluZyBhIHRlYW3i
gKYgVGhhbmsgeW91IGZvciBiZWxpZXZpbmcgaW4gbWUgbW9yZSB0aGFuIGFu
eW9uZSDwn6SNIEVuam95IHJldGlyZW1lbnQsIGNvYWNoLiBWZXJ5IG11Y2gg
ZGVzZXJ2ZWQg8J+luSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWG54bXRlU0NU
cSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1hueG10ZVNDVHE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2Fp
dGxpbiBDbGFyayAoQENhaXRsaW5DbGFyazIyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NhaXRsaW5DbGFyazIyL3N0YXR1cy8xNzkwMTI2NzE5
MjYyNzMyNDAxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxMywgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Megan Gustafson, the Iowa women's basketball GOAT before Clark, also congratulated Bluder.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIExFR0VORCEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
TGlzYUJsdWRlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATGlzYUJsdWRlcjwv
YT4gY29uZ3JhdHMgb24geW91ciByZXRpcmVtZW50LCB5b3UgYXJlIHRydWx5
IG9uZSBvZiBhIGtpbmQuIFN1cGVyIGJsZXNzZWQgdG8gaGF2ZSBiZWVuIGNv
YWNoZWQgYnkgeW91LCBMb3ZlIHlvdSBzbyBtdWNoISDwn6W5PGJyPjxicj7w
n5KQ8J+SkPCfkpA8YnI+PGJyPkFuZGRkZGQgc3VwZXIgZXhjaXRlZCBmb3Ig
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9nb2lvd2E/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QGdvaW93YTwvYT4gdG8gYmUgdGFraW5nIG92ZXIgYXMg
SEMhIE5vIG9uZSBtb3JlIGRlc2VydmluZyEg8J+SmyA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vMDZwdU9UaGdrMSI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzA2cHVPVGhnazE8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWVnYW4gR3VzdGFmc29uIChAR3VzdGFmc29uTWVn
MTApIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR3VzdGFmc29uTWVn
MTAvc3RhdHVzLzE3OTAxMjc5NjM4Njc5NTk2NDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+TWF5IDEzLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
Kate Martin, another recent Iowa great who also found out on Monday that she made the Las Vegas Aces' 12-woman roster for the 2024 season, seemed as stunned by the timing of Bluder's decision as everyone else.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KZWZmIGJyb2tlIHRoZSBuZXdzIHRvIEthdGUgTWFydGluIGluIHRo
ZSBtaWRzdCBvZiBvdXIgem9vbSBjYWxsLCBhbmQgZXZlbiBLYXRlIHdhcyBm
bGFiYmVyZ2FzdGVkLjxicj5FaXRoZXIgdGhhdCBvciBzaGXigJlzIHdpbm5p
bmcgYW4gT3NjYXIgbmV4dCBGZWJydWFyeS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL2NzV24wa2NFTkciPmh0dHBzOi8vdC5jby9jc1duMGtjRU5HPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IE93ZW4gU2llYnJpbmcgKEBvd2Vuc2llYnJpbmcpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vb3dlbnNpZWJyaW5nL3N0YXR1cy8x
NzkwMTI3ODk3NDc2MzE3MjYxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAx
MywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Martin also gave Bluder her thanks and expressed excitement about Jan Jensen taking over as head coach.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeHRyZW1lbHkgZ3JhdGVmdWwgdG8gaGF2ZSBiZWVuIGNvYWNoZWQg
YnkgQmx1ZGVyICZhbXA7IEnigJltIHNvIGhhcHB5IGZvciBoZXIuIElmIHlv
dSBrbm93IEJsdWRlciwgeW91IGtub3cgdGhhdCB3YXNu4oCZdCBhbiBlYXN5
IGRlY2lzaW9uIGZvciBoZXIuIDxicj48YnI+SSBhbSBldmVuIG1vcmUgZXhj
aXRlZCBhYm91dCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dvaW93
YT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ29pb3dhPC9hPiB0byB0YWtlIG92
ZXIgdGhpcyBhbWF6aW5nIHByb2dyYW0uIElvd2Egd29tZW7igJlzIGJhc2tl
dGJhbGwgaXMgaW4gZ3JlYXQgaGFuZHMuIEdvIGhhd2tzISEgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL3g2T2h4NnB4Vk8iPmh0dHBzOi8vdC5jby94Nk9oeDZw
eFZPPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEthdGUgTWFydGluIChAa2F0ZV9tYXJ0aW4y
MikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9rYXRlX21hcnRpbjIy
L3N0YXR1cy8xNzkwMTI2NzM4NTg1ODg2ODAxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk1heSAxMywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
Former Iowa player and current Iowa assistant coach Tania Davis also thanked Bluder.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn6W5PGJyPjxicj5BIHRydWUgbGVnZW5kIHRocm91Z2ggYW5kIHRo
cm91Z2guIENhbuKAmXQgdGhhbmsgdGhpcyB3b21hbiBlbm91Z2ghIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby83VXBFcjhkbGFwIj5odHRwczovL3QuY28vN1Vw
RXI4ZGxhcDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUYW5pYSBEYXZpcyAoQHRhbmlhX2Rh
dmlzMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90YW5pYV9kYXZp
czEvc3RhdHVzLzE3OTAxMTc4NzAwMjM2MjcxNDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+TWF5IDEzLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
Two other former Iowa women's basketball standouts, Kachine Alexander and Jade Rogers, also praised Bluder and her time at Iowa.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Zb3UgaGF2ZSBkb25lIHNvIG11Y2ggZm9yIElvd2EgV29tZW7igJlz
IEJhc2tldGJhbGwhIEVuam95IHlvdXIgbXVjaCBuZWVkZWQgdGltZSBvZmYh
ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xpc2FCbHVkZXI/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExpc2FCbHVkZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IYWxsT2ZGYW1lP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSGFsbE9mRmFtZTwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0RmRWNTRnI0WVoiPmh0dHBzOi8vdC5jby9E
ZkVjU0ZyNFlaPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IPCdkbLwnZKC8J2ShPCdkonwnZKK
8J2Sj/CdkoYg8J2RqPCdko3wnZKG8J2SmfCdkoLwnZKP8J2ShfCdkobwnZKT
IChAS2FjaGluZUFsZXhpcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9LYWNoaW5lQWxleGlzL3N0YXR1cy8xNzkwMTE4NjQzNTE2MjM2MDM3P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxMywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUg8J+QkC4gR2F2ZSBtZSBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBiZSBh
IEhhd2tleWUgYW5kIG1ha2UgbXkgZHJlYW0gYSByZWFsaXR5LiBZb3XigJl2
ZSBjaGFuZ2VkIG15IGxpZmUgYW5kIHRoaXMgZ2FtZSwgcXVpdGUgbGl0ZXJh
bGx5LiA8YnI+PGJyPlRoYW5rIHlvdSwgQmx1ZGVz8J+SmyA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vTE9wMnRhS1pyViI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0xPcDJ0YUta
clY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmFkZSBSb2dlcnMgKEBKUm9nZXJzMzIpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSlJvZ2VyczMyL3N0YXR1cy8x
NzkwMTIxMDYxMDI5MjI4NjYwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAx
MywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Iowa broadcasting stalwart Gary Dolphin praised Bluder as well.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9MaXNhQmx1ZGVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMaXNhQmx1
ZGVyPC9hPi4gSGFsbCBvZiBGYW1lIGNvYWNoaW5nIGNhcmVlciBlbmRzIG9u
IHlvdXIgdGVybXMhIEVuam95IHRoZSB3ZWxsIGRlc2VydmVkIHJldGlyZW1l
bnQuIFlvdSBhcmUgbGVhdmluZyB0aGUgcHJvZ3JhbSBpbiBncmVhdCBzaGFw
ZSBhbmQgaW4gdGhlIHZlcnkgc2tpbGxlZCBoYW5kcyBvZiBKYW4gSmVuc2Vu
ICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dvaW93YT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ29pb3dhPC9hPikuIEdvIEhhd2tzLiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vd29kYmRBNVFJQSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3dvZGJk
QTVRSUE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR2FyeSBEb2xwaGluIChAR2FyeURvbHBo
aW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR2FyeURvbHBoaW4v
c3RhdHVzLzE3OTAxMzc4NzIyMDY0NjMyMjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+TWF5IDEzLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
UConn legend and ESPN college basketball analyst Rebecca Lobo offered her congratulations.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PbmUgb2YgdGhlIGJlc3QgcGVvcGxlIHdlIGhhdmUgZXZlciBjb3Zl
cmVkLiBMZWdlbmRhcnkgY29hY2guIEnigJlsbCBtaXNzIGhhdmluZyBoZXIg
b24gdGhlIHNpZGVsaW5lLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYk5ZZ0dp
TU5DaiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2JOWWdHaU1OQ2o8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
UmViZWNjYSBMb2JvIChAUmViZWNjYUxvYm8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vUmViZWNjYUxvYm8vc3RhdHVzLzE3OTAxMjIxMzAxODY2
NjYxMjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDEzLCAyMDI0PC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
The announcement that Jan Jensen would replace Bluder was widely praised by former players, too, starting with Caitlin Clark.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgb25seSBvcHRpb24gdGhlcmUgZXZlciB3YXMhISHwn5iBIFlv
dSBkZXNlcnZlIHRoaXMgbW9yZSB0aGFuIGFueW9uZfCfkpsgQ2Fu4oCZdCB3
YWl0IHRvIHdhdGNoIHlvdSBsZWFkIHRoaXMgcHJvZ3JhbSEhISA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vUTk0b1NGMXJLdiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1E5NG9T
RjFyS3Y8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2FpdGxpbiBDbGFyayAoQENhaXRsaW5D
bGFyazIyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhaXRsaW5D
bGFyazIyL3N0YXR1cy8xNzkwMTI4NzQyNzMzMzk4MjYzP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPk1heSAxMywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
Kachine Alexander and Jade Rogers were also excited to see Jensen take charge of Iowa basketball.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdOKAmXMgT05MWSByaWdodCEhISBDYW7igJl0IHdhaXQgdG8gc2Vl
IHlvdSBhdCB0aGUgaGVhZCBvZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0lvd2FXQkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QElvd2FXQkI8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ29pb3dhP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBnb2lvd2E8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9vZzc3Smd6Z3JPIj5odHRwczovL3QuY28vb2c3N0pnemdyTzwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyDwnZGy8J2SgvCdkoTwnZKJ8J2SivCdko/wnZKGIPCdkajwnZKN
8J2ShvCdkpnwnZKC8J2Sj/CdkoXwnZKG8J2SkyAoQEthY2hpbmVBbGV4aXMp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2FjaGluZUFsZXhpcy9z
dGF0dXMvMTc5MDEyNTM1NTgyODY4NjkxNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5NYXkgMTMsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DYW5ub3QgV0FJVCBmb3IgaGVyIGxlYXRoZXIgamFja2V0IGxpbmV1
cCB0aGlzIHNlYXNvbiDwn5SlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy9JWUtZSz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I0lZS1lLPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOEZ5Umc0
WEFWRCI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzhGeVJnNFhBVkQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
SmFkZSBSb2dlcnMgKEBKUm9nZXJzMzIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vSlJvZ2VyczMyL3N0YXR1cy8xNzkwMTI2NjYwNTg4NjM0NTAz
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxMywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Current player Jada Gyamfi also praised the Jensen hire.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5hbGwgaW7wn6SNIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9la2ZJdnk0
bEJ6Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vZWtmSXZ5NGxCejwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBqYWRhZ3lhbWZpIChAamFkYV9neWFtZmkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vamFkYV9neWFtZmkvc3RhdHVzLzE3OTAxMzY4NTUyNDI5
MTE5Nzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDEzLCAyMDI0PC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Jensen will be new to head coaching, but working at Bluder's right hand for the last 32 years (the last 20 as Bluder's associate head coach) suggests that she is very ready for this opportunity.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KYW4gSmVuc2VuIGlzIHJlYWR5IGZvciB0aGlzIG9wcG9ydHVuaXR5
Ljxicj48YnI+VGhlIG5ldyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0lvd2FXQkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QElvd2FXQkI8L2E+IGNv
YWNoIGhhcyBzcGVudCB0aGUgbGFzdCAyMCBzZWFzb25zIGFzIExpc2EgQmx1
ZGVyJiMzOTtzIGFzc29jaWF0ZSBoZWFkIGNvYWNoLjxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9CMUdXQmJhbGw/c3JjPWhhc2gmYW1w
O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCMUdXQmJhbGw8L2E+IHggPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Jb3dhV0JCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBJb3dhV0JCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZXB0
QVBnOGJObCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2VwdEFQZzhiTmw8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgQmlnIFRlbiBXb21lbiYjMzk7cyBCYXNrZXRiYWxsIChAQjFHd2Ji
YWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0IxR3diYmFsbC9z
dGF0dXMvMTc5MDEzNTM1MTc0MDE2NjU5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5NYXkgMTMsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Lisa Bluder leaves Iowa with a tremendous list of accomplishments, with a few of the biggest noted below.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7imqvvuI8gM3ggQjFHIENPWTxicj7imqvvuI8gNXggQjFHIHRvdXJu
ZXkgY2hhbXAgPGJyPuKaq++4jyBCMUfigJlzIGFsbC10aW1lIHdpbm5pbmdl
c3QgY29hY2g8YnI+PGJyPlRoYW5rIHlvdSwgTGlzYSBCbHVkZXIhIPCfkY88
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQjFHV0JiYWxs
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQjFHV0JiYWxs
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMzd4aFhRZ2JtVSI+cGljLnR3
aXR0ZXIuY29tLzM3eGhYUWdibVU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmlnIFRlbiBX
b21lbiYjMzk7cyBCYXNrZXRiYWxsIChAQjFHd2JiYWxsKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0IxR3diYmFsbC9zdGF0dXMvMTc5MDEyNjQ4
NTYxOTAyODMyOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMTMsIDIwMjQ8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Bluder coached at Drake before she took over at Iowa and the Bulldogs also congratulated Bluder on her excellent career.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZCT8J2QofCdkJrwnZCn8J2QpCDwnZCy8J2QqPCdkK4sIPCdkILw
nZCo8J2QmvCdkJzwnZChIPCdkIHwnZCl8J2QrvCdkJ3wnZCe8J2QqyDigLzv
uI88YnI+PGJyPkNvbmdyYXR1bGF0aW9ucyBvbiBhIPCdmLPwnZim8J2YrvCd
mKLwnZiz8J2YrPCdmKLwnZij8J2YrfCdmKYgY2FyZWVyLiBZb3UgaGF2ZSBo
YWQgYSBwcm9mb3VuZCBpbXBhY3Qgb24gb3VyIHNwb3J0IGFuZCBvdXIgc3Rh
dGUsIGFuZCB3ZSBhcmUgcHJvdWQgdG8gaGF2ZSBiZWVuIGEgcGFydCBvZiB5
b3VyIGJhc2tldGJhbGwgam91cm5leS48YnI+PGJyPvCfkpnwn4+A8J+SmyA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veExYTzdxYTkyUSI+aHR0cHM6Ly90LmNv
L3hMWE83cWE5MlE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9iU2dwTHNG
cG12Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vYlNncExzRnBtdjwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBEcmFrZSBXb21lbiYjMzk7cyBIb29wcyAoQERyYWtlV0JCKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RyYWtlV0JCL3N0YXR1cy8xNzkwMTI5
MDYzODg3MDMyNzEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxMywgMjAy
NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
We'll wrap up with this video message from the Iowa women's basketball Twitter account, celebrating Bluder's incredible run at Iowa.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5ObyBiZXR0ZXIgbGVhZGVyIPCfq7Y8YnI+PGJyPlRoYW5rIHlvdSwg
Q29hY2ggQmx1ZGVyISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvSGF3a2V5ZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPiNIYXdrZXllczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2NYdmw4
S0YxRzQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9jWHZsOEtGMUc0PC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IElvd2EgV29tZW4mIzM5O3MgQmFza2V0YmFsbCAoQElvd2FXQkIpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW93YVdCQi9zdGF0dXMvMTc5
MDEyMTA0NTE5NTcyMjc3MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMTMs
IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=