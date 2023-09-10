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HawkCast Ep. 17 Iowa Beats Iowa State 20-13

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot, Adam and Ross breakdown Iowa's 20-13 CyHawk victory.

✅ Iowa O-line improves, Jaz Patterson goes off

✅ Sebastian Castro pick-six

✅ Cooper DeJean leads the team in tackles

✅ Brian has to get the WRs involved

✅ What's with the second-half offense?

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