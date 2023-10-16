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HawkCast Ep 27 Hawkeyes Manhandle Badgers, Crossover at Kinnick Electricity

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot, Adam and Ross breakdown Iowa's ugly 15-6 win over Wisconsin in Madison.

✅ Offensive line improvement

✅ Phil Parker dials up another beauty of a game

✅ The outlook for the remainder of the season

✅ What's next with all the injuries?

✅ Caitlin Clark puts up a triple-double OUTSIDE

✅ What the Crossover at Kinnick says about the Iowa fanbase

AND MORE

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