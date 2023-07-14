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HawkCast, Episode 1: Iowa PWO Recruiting, Small-Town Football, Media Days
Adam Jacobi
•
Go Iowa Awesome
Publisher
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Listeners, rejoice! Go Iowa Awesome is proud to announce the HawkCast Podcast, hosted by Eliot Clough and featuring publisher Adam Jacobi and managing editor Ross Binder.
In today's inaugural episode, we discuss the following topics:
✅ None of us know how to pronounce each others' names
✅ New PWO commit DJ Vonnahme
✅ Recruiting in the state of Iowa
✅ Silos, train tracks and football fields
✅ Goals vs. dreams
✅ Big Ten Media Days
✅ No Cade McNamara? No problem
Catch us on your favorite podcast app — Spotify and Podbean are embedded above, the Apple Podcasts review should be completed within a matter of days, and if there's another platform you use and can't find us on, please hit us up on the message boards and we'll resolve it ASAP.
And above all else, thank you for listening! We're excited to live inside your ears. In a non-weird way.
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