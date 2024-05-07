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Hawkeyes Offer Playmaking Chicagoland 2025 DB
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Along with fellow Chicagoland athlete Drew MacPherson, Iowa also offered a scholarship to Mason Ellens, a 2025 ATH from Glenbard West High School, on Sunday evening.
READ MORE: Iowa is First Power 4 Offer for Chicago Area ATH
Ellens caught up with GIA to discuss his offer list, official visit plans, top schools and more.
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