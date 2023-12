The Hyball is a weekly basketball column. You're cheating. Your favorite team plays beautiful basketball, is winning a ton, and features a generational superstar but, still, those eyes stray from time to time. You know LSU opened the season as favorites to repeat their 2022-23 championship. You had to know.

Odds To Win The Women's NCAA Tournament (10/17/23) Team Odds LSU

+230 UConn +650 Iowa +650 Indiana +1000

Advertisement

You most definitely know they got a bit punked on opening night.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbmdlbCBSZWVzZSB0cmVuZHMgYWZ0ZXIgc2hlIHdvcmUgYSBjcm93 biBmb3IgaGVyIGludHJvZHVjdGlvbiBiZWZvcmUgTFNV4oCZcyBsb3NzIHRv IENvbG9yYWRvIDxicj48YnI+8J+TuDogRXRoYW4gTWlsbGVyLyBHZXR0eWlt YWdlcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vU0w3a1piOEFQVyI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL1NMN2taYjhBUFc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTXkgTWl4dGFw ZXogKEBteW1peHRhcGV6KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L215bWl4dGFwZXovc3RhdHVzLzE3MjIwNjgwMjg1ODQ4NDE1NTY/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

First women's champ to lose their opener since '95. Did you know that? What you probably don't know is why Angel Reese missed those four games. But that's not your fault. That's because head coach Kim Mulkey answers to nobody. You know you don't like that.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbmdlbCBSZWVzZSBkaWQgbm90IGNvbWUgYmFjayBpbiBkdXJpbmcg dGhlIDJuZCBoYWxmIGFuZCBLYXRlcmkgUG9vbGUgZGlkIG5vdCBlbnRlciB0 aGUgZ2FtZSB0b2RheSBmb3IgTFNVLiA8YnI+PGJyPldoZW4gYXNrZWQgcG9z dGdhbWUsIEtpbSBNdWxrZXkgZGVlbWVkIGl0IGEg4oCcY29hY2jigJlzIGRl Y2lzaW9u4oCdIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9oVlZLSlA4MFRiIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vaFZWS0pQODBUYjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUeWxl ciBEZUx1Y2EgKEBUeWxlckRlTHVjYSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9UeWxlckRlTHVjYS9zdGF0dXMvMTcyNDU4MjE5NTQ2ODA0MjQw Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAxNSwgMjAyMzwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

(And I don't either.) Less than two months later, even with Reese back, those aforementioned natty odds shifted yet again.

Odds To Win The Women's NCAA Tournament (12/12/23) Team Odds South Carolina +400 LSU +600 UConn +900 Iowa +900

"Wait, LSU's chances got worse... but Iowa's did, too?!" And this is where you can get a little into-the-weeds with this stuff. It reminds me of the quote "You can obsess about death when you don't have to worry about dying." Like a person with a perfectly manicured lawn who gets annoyed to see a neighbor with a weedy backyard. Because right now, in Iowa City, the garden's being tended to admirably. And when your house is in order, that's the right time to look at others; to compare, to contrast. Did you know South Carolina has broken 100 points five times this year? But Iowa's 'only' done that twice! Did you know UConn forward Azzi Fudd is out for the year with a torn ACL? Yeah, that really sucks... Hannah Stuelke was hurt for a little bit too, but she's working her way back. It almost feels less like people and more like pieces on a chessboard. Think: Game Of Thrones -- before it got shitty.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5iZWVuIGRvaW5nIGEgR2FtZSBvZiBUaHJvbmVzIHJld2F0Y2ggYW5k IEkgbm93IHJlYWxpemUgdGhpcyBtZW1lIGlzbuKAmXQgcmVhbGx5IGZhaXI7 IHRoZSBnb29kIGhvcnNlIHJlbmRlcmluZyBzaG91bGQgY29udGludWUgdGhy b3VnaCBzZWFzb24gNiBhbmQgdGhlbiBqdXN0IGNvbXBsZXRlbHkgbWVsdC9l eHBsb2RlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9iNUQ0aWd0NXJsIj5waWMu dHdpdHRlci5jb20vYjVENGlndDVybDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLYXQgUm9z ZW5maWVsZCAoQGthdHJvc2VuZmllbGQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20va2F0cm9zZW5maWVsZC9zdGF0dXMvMTU3MDkzODM3MDgyOTk5 NjAzMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTcsIDIwMjI8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

In the end, we creep and we track and we monitor and our eyes drift toward the bottom line to look at the scores because it is a luxury problem. It's easier to take stock of other teams when yours has so little to worry about. Just remember, though: those competitors for the title are out there taking stock of Iowa, too.

LSU head coach Kim Mulkey watches a video message congratulating her on her 700th win after a victory against the Virginia Tech Hokies. (© Matthew Hinton-USA TODAY Sports)

The Hyball

“It's humbling to learn that existence doesn't revolve around us; worse to learn it revolves around nothing.”

Last Week

2/10 - No. 4 Iowa 87, Wisconsin 65: I missed up seven days ago and forgot to write the "Next Week" preview in this column. Not the end of the world, by any means, but it did bum me out when, on Wednesday, I realized Iowa was only going to play one game from last Thursday to this Thursday. Love this team; could watch 'em play every damn day. Wisconsin notes... - While the game was tight for a while, it was probably/mostly a byproduct of Iowa going 0/10 from three to start; almost like viewers kind of had to slightly suffer to enjoy the second half that much more... - Fantastic atmosphere at the Kohl Center (never thought I'd type that sentence)... - I know Hannah's been back, but this one felt back-back; she finished with 21 points and took the second most shots (behind You Know Who)... - Thought Taylor McCabe looked a little lost (or maybe 'inexperienced' is a better word) trying to find her way in the offense at times and was nearly positive she finished with a goose egg... but that's why we have box scores; the Hyball fav finished with six points in 12 minutes... on 100% shooting (2/2, but still the best Mc-thing to happen this week)... - Not sure where we collectively stand on Caitlin Clark playing in garbage time (I'm all for stat padding and getting reps with the younger group, but what's the line, you know?), but seeing her and Kate Martin go down with (hopefully minor) injuries made me want everyone put in bubble wrap until early March.

This Week

2/16 - Iowa (4) vs. Cleveland State:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MaXNhIEJsdWRlciBzYXlzIG9uIGEgY2FsbCB0aGF0IENsZXZlbGFu ZCBTdGF0ZSAoU2F0dXJkYXkmIzM5O3Mgb3Bwb25lbnQpIHdpbGwgYmUgbWlz c2luZyBsZWFkaW5nIHNjb3JlciBEZXN0aW55IExlbywgd2hvIHdhcyBhdmVy YWdpbmcgMjAuNyBwcGcuIExlbyBoYXMgYmVlbiBvdXQgZm9yIHRoZSBsYXN0 IGZvdXIgZ2FtZXMuPC9wPiZtZGFzaDsgQWRhbSBKYWNvYmkgKEBhZGFtX2ph Y29iaSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hZGFtX2phY29i aS9zdGF0dXMvMTczNDk4MzEzMjkwNDkyMzQ4Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5EZWNlbWJlciAxMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

1) Ugh, that is such a bummer. 2) What a damn name! Most floored by a cool Leo in a name since I found out Usain Bolt's middle name was "St. Leo." It's true.

Perkins Place

Have a friend, an Iowa alum, I'd call perpetually reasonable... who called for Fran McCaffery's firing after getting waxed by Michigan. I don't know -- I'm not at all there yet. Maybe it's finally getting what we wanted with Brian Ferentz, maybe it's the team being young, maybe it's the Garza-Murray-Murray run, maybe it's the women's team... but we've had it pretty good lately. Still, you want to see something to make you think it's not going to be a wire-to-wire year in the Big Ten's basement. I'm probably a little more bullish than most, but making the NCAA tournament seems like a steep mountain to climb at this point.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icGwiIGRpcj0i bHRyIj7wn5ONRHVuayBDaXR5LCBJb3dhPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9FdmVuQnJhdW5zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFdmVu QnJhdW5zPC9hPiB4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9IYXdrZXllcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I0hhd2tleWVzPC9hPiA8YnI+PGJyPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vQXFqNkhCV2lyTiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0FxajZIQldpck48L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgSW93YSBNZW7igJlzIEJhc2tldGJhbGwgKEBJb3dhSG9v cHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW93YUhvb3BzL3N0 YXR1cy8xNzMzOTcyNjQ5NTE5MzI1NDQwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkRlY2VtYmVyIDEwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

...the one critical thing I'll say is this did not feel "Dunk City" worthy, at all.

Rafters Ring

The days aren't gone, they were only yesterday...

This song references the '90s more than a Nebraska fan after a few pints.

Obligatory Michigan Section

Kinda feel like the Juwan Howard strength coach altercation should be a bigger story. Another coach, and I'd say meh, but the man already has a zero tolerance policy he's operating under. If there was real fire with this smoke, that would be it, you know? That said, it's sounding like it was less physical and more verbal, but the university's silence is keeping a bit of a lid on things.

The Mini-Hybrid

Somewhat heartbroken to see Riley Leonard decide to transfer; thought he was pretty sick last year. That said, a Duke-Notre Dame transfer is painfully on brand for all parties involved.

Also, somehow didn't know this happened and now feel like a bad CFB fan.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PcmVnb24gbWFzY290IHRyb2xsZWQgQ29sb3JhZG8gYnkgcHVsbGlu ZyB1cCBpbiBEZWlvbiBTYW5kZXJzIHNpZ25hdHVyZSBsb29r8J+YrTxicj48 YnI+4oCUIFRoZW4gaGUgd2VudCBvbiB0byBkZXN0cm95IHRoZSBQcmltZSBU aW1lIENsb2NrIOKPsDxicj48YnI+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby82 a0Rqd0FHQlFwIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vNmtEandBR0JRcDwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBCYWxsVGFsa1NvdXJjZSAoQEJhbGxUYWxrU291cmNlKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JhbGxUYWxrU291cmNlL3N0YXR1 cy8xNzA1NjgwNTYwMDA4MzM1ODAwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl cHRlbWJlciAyMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Bill Walton's Western Civilization

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGVuIGRpZCBoZSB0dXJuIGludG8gQmlsbCBXYWx0b24/IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby90aDlBbXQwSHFMIj5odHRwczovL3QuY28vdGg5 QW10MEhxTDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2xlIEFkYW1zIChAY29sZWFkYW1z cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2xlYWRhbXNzL3N0 YXR1cy8xNzMzNjQxNzUxNzM3Mzg5MTg4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkRlY2VtYmVyIDEwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Is this a real player, or AI?

No Context Basketball

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj50aGlzIGlzIG1lLCBJIGFtIHRoZSBkb2cgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL3VmYnNaTmJVc0siPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS91ZmJzWk5iVXNL PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJvYmJ5IEwuIChAYm9iYnlzdG9tcHkpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYm9iYnlzdG9tcHkvc3RhdHVzLzE3 MzUwODAwODUxNTE5NTMxNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1i ZXIgMTMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qb3N0aW5nIGZvciB0aGUgZXZlbmluZyBjcm93ZC4gVGhhbmtzIHRv IHNvIG1hbnkgb2YgeW91IGZvciB5b3VyIG1lc3NhZ2VzIG9mIHN1cHBvcnQu IEFuZCBtb3N0IGltcG9ydGFudGx5LCB0aGFua3MgdG8gU2t5bGVyIEtudXR6 ZW4gZm9yIHRlbGxpbmcgdGhlIHN0b3J5LjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9xMXZzdTdJNE1IIj5odHRwczovL3QuY28vcTF2c3U3STRNSDwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBIYXdrZXllIEVsdmlzIChASGF3a2V5ZUVsdmlzKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hhd2tleWVFbHZpcy9zdGF0dXMvMTcz NTA4Mjc1ODEyNzYyODYwMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJl ciAxMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

<3 <3 <3

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EcmF5bW9uZCBoYXMgYmVlbiBlamVjdGVkIGFmdGVyIGZsYWdyYW50 IGZvdWwgb24gTnVya2nEhyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUm1yTFU1 dGR3OCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1JtckxVNXRkdzg8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgQmxlYWNoZXIgUmVwb3J0IChAQmxlYWNoZXJSZXBvcnQpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmxlYWNoZXJSZXBvcnQvc3RhdHVzLzE3 MzQ3OTY0ODYxNTAzNjk1Nzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1i ZXIgMTMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Can't stop watching; both the clip itself and anybody discussing What It All Means. It got so bad, I almost watched Chris Broussard. So that was the line.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGF0IGRvZXNuJiMzOTt0IG1hdHRlciBhdCBhbGwuIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby81ODNkekZiclVaIj5odHRwczovL3QuY28vNTgzZHpG YnJVWjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJdmFuIEJvbG9nbmEgKEBQVl9HSUEpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUFZfR0lBL3N0YXR1cy8xNzM0 NjM1MzY2MjM2MjA1MzQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVy IDEyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcyBhIHByb3VkIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy9naXJsZGFkP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jZ2lybGRhZDwvYT4gdGhpcyBnaXZlcyBtZSBjaGlsbHMhISBXZeKA mXJlIGhhcHB5IHNoZeKAmXMgYSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvSGF3a2V5ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I0hhd2tleWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9S eDFHR2FGZ25VIj5odHRwczovL3QuY28vUngxR0dhRmduVTwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBTcG9ydHNKdW5reSAoQFNwb3J0c0p1bmt5OTMpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3BvcnRzSnVua3k5My9zdGF0dXMvMTczNDYy OTA0MTg2NzQ4MTI0ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAx MiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdCB3YXMgYSByb3VnaCBkYXkgc28gSSBqdXN0IGJvdWdodCBteSBv d24gQ2hyaXN0bWFzIHByZXNlbnQhIPCfkpvwn5akIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9WZGFobU02bFozIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVmRhaG1NNmxa MzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyDwnZOS8J2TmSDwnZOQ8J2TtfCdk7XwnZO78J2T rvCdk60gKEBIYXdrc0Jlc3RpZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9IYXdrc0Jlc3RpZS9zdGF0dXMvMTczMzI2NTA4NzM1NDM0NzUzNj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA4LCAyMDIzPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Wrapping It Up...

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZWFyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FpdGxp bkNsYXJrMjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhaXRsaW5DbGFyazIy PC9hPiB5b3UgYnVpbHQgdGhpcy4gICAgVGhhbmsgeW91IGZvciBncm93aW5n IHRoZSBnYW1lLiAgIElmIHdhcyBhcHBhcmVudCB0b2RheS4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL1RWT3Jsc1l2TjgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9UVk9y bHNZdk44PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IElvd2FNYW1hSGF3ayAoQHhyYXlhbm5l aW93YSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS94cmF5YW5uZWlv d2Evc3RhdHVzLzE3MzQwMzQ2ODUwMDc5OTkwMjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=