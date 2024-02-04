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Thomas Meyer on Commitment: "I'm Happy to be a Hawkeye"
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
On Sunday evening, 2025 four-star tight end
Thomas Meyer committed to Iowa. He spoke with following his announcement, sharing why he chose the Hawkeyes, the staff's excitement, and his plans to help on the recruiting trail. Go Iowa Awesome
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