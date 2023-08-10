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HawkCast Ep. 8 Questions We Want Answered at Media Day with Rob Howe

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

In today's episode, Eliot is joined by Robe Howe of Hawkeye Nation and HawkFanatic to discuss their top questions heading into Iowa's Football Media Day on Friday.

✅ Has Kaleb Brown begun to ascend?

✅ What does the WR depth chart look like now?

✅ Have Nick Jackson and Jay Higgins been meshing?

✅ Which one of them will play the Mike and who will play the Will?

✅ Who will play where on the offensive line?

✅ Who will serve as backup kicker?

and MORE.

Thanks for listening!

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