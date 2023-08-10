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HawkCast Ep. 8 Questions We Want Answered at Media Day with Rob Howe
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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In today's episode, Eliot is joined by Robe Howe of Hawkeye Nation and HawkFanatic to discuss their top questions heading into Iowa's Football Media Day on Friday.
✅ Has Kaleb Brown begun to ascend?
✅ What does the WR depth chart look like now?
✅ Have Nick Jackson and Jay Higgins been meshing?
✅ Which one of them will play the Mike and who will play the Will?
✅ Who will play where on the offensive line?
✅ Who will serve as backup kicker?
and MORE.
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