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Iowa Adds Another PWO, Safety Kyler Gerardy

Iowa added it's seventh PWO in the 2024 class on Friday, Kyler Gerardy.
Iowa added it's seventh PWO in the 2024 class on Friday, Kyler Gerardy.
Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Iowa added its second preferred walk-on (PWO) for the 2024 class this week on Friday morning, picking up a commitment from safety Kyler Gerardy out of North Scott High School in Eldridge.

Gerardy was previously committed to North Dakota State on scholarship before flipping to Iowa. He also received an offer from Northern Iowa and had interest from South Dakota State as well.

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Like fellow PWO safety Drew Larson, Gerardy played a significant portion of snaps at quarterback. This season he completed 92-of-126 passes for 1,380 yards and 14 touchdowns and ran the ball 96 times for 843 yards and 13 scores.

Defensively, he finished the season with 15.5 tackles and an interception for the Lancers, who finished the year with an 8-3 record.

"Growing up as an Iowa fan it’s always been a dream of mine to get the chance to play for them," Gerardy told me Friday morning. "So getting the opportunity was something I couldn't pass up."

Gerardy joins Larson, Grant Glausser, Graham Eben, Trent Cakerice, Cole Marsh and DJ Vonnahme as the seven PWOs in Iowa's 2024 class. The are currently 20 scholarship commits in Iowa's 2024 recruiting class.

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