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Iowa Offer 2026 California QB Following Camp
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Following camp on Thursday evening, Iowa offered Cash Herrera, a 2026 quarterback out of Bishops High School in La Jolla, California.
Herrera discusses why he made the trip to the Midwest, the remainder of his camp and visit schedule this summer, his impressions of Tim Lester and more.
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