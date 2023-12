Joseph Anderson, 2024 three-star defensive end from Westminster Christian Academy in St. Louis, Missouri, signed with Iowa on Wednesday morning. He committed in July. Anderson chose the Hawkeyes over offers from programs including Nebraska, Kansas, Kansas State, Missouri, and Iowa State.

"It’s a blessing," he said of his commitment. "I’m excited and thankful for the opportunity to be a part of such a storied program." Premium subscribers to Go Iowa Awesome were first to hear of Anderson's potential commitment, when he was FutureCasted to the Hawkeyes in June.

Recruited by Kelvin Bell and Kirk Ferentz, the 6'6", 220-pound prospect says he took to both of their personalities and respective coaching styles. "I love both of them," he said. "Their honesty and commitment to winning and development on and off the field separated them for me." The staff in Iowa City see a similar skillset as to what we referenced in our initial evaluation of Anderson. "The coaches like my athleticism and length," he said. "The also told me they see the effort and motor I play with, and they like that a lot." Anderson used his physical tools and growing game to register 76 tackles, 23 tackles for loss and seven sacks this season for the WIldcats.