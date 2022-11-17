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Throwback Thursday: Looking back at Iowa's starters as recruits

Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

MORE: Looking back at Minnesota's starters as recruits

In our Throwback Thursday feature, we are going to take a look back at the Iowa starters, and their opponents week by week, and see how they were ranked as recruits.

OFFENSE

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QUARTERBACK

RUNNING BACK

WIDE RECEIVERS

TIGHT ENDS

OFFENSIVE LINE (LT, LG, C, RG, RT)

DEFENSE (4-2-5)

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DEFENSIVE LINE (LE, LT, RT, RE)

LINEBACKERS (MLB, WLB)

DEFENSIVE BACKS (CASH, LC, RC, SS, FS)

SPECIAL TEAMS

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SPECIALISTS (K, P, LS)

NOTES:

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-Average star rating on offense: 3.00

-Average star rating on defense: 2.27

-Nick DeJong, Joe Evans, Quinn Schulte, Drew Stevens, and Luke Elkin originally joined the Iowa football program as walk-ons coming out of high school.

-Iowa starters that had a Minnesota offer during the recruiting process: Jack Plumb, Noah Shannon, John Waggoner, Logan Lee, Jack Campbell, Sebastian Castro, Luke Lachey, Logan Jones, Connor Colby, and Kaleb Johnson.

-Other players on Iowa's roster that had a Minnesota offer: Dallas Craddieth, Justin Britt, Tyler Endres, Jestin Jacobs, Yahya Black, Deontae Craig, Lukas Van Ness, AJ Lawson, David Davidkov, Beau Stephens, Griffin Liddle, Jeff Bowie, Jeremiah Pittman, Justice Sullivan, Jaziun Patterson, Kale Krogh, Caden Crawford, and Xavier Nwankpa.

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