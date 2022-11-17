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Throwback Thursday: Looking back at Minnesota's starters as recruits

Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

MORE: Looking back at Iowa's starters as recruits

In our Throwback Thursday feature, we are going to take a quick look back at Iowa's opponent every week and see how their starters were ranked as recruits.

OFFENSE

---

QUARTERBACK

RUNNING BACK

TIGHT END

WIDE RECEIVERS

OFFENSIVE LINE (LT, LG, C, RG, RT)

DEFENSE (4-3)

---

DEFENSIVE LINE

LINEBACKERS

DEFENSIVE BACKS

NOTES:

-Average star rating on offense: 2.91

-Average star rating on defense: 2.55

-Jordan Howden and Axel Ruschmeyer originally joined Minnesota's program as walk-ons.

-Quinn Carroll (Notre Dame), Chuck Filiaga (Michigan), and Kyler Baugh (Houston Baptist) joined Minnesota's program as transfers.

-Minnesota starters that had an Iowa offer during the recruiting process: Athan Kaliakmanis, Mohamed Ibrahim, Quinn Carroll, Daniel Jackson, Braelen Oliver, Tyler Nubin, and Jalen Logan-Redding.

-Other players on Minnesota's roster that had an Iowa offer: J.J. Guedet, Danny Striggow, Jameson Geers, Austin Booker, Jacob Knuth, and Zach Evans.

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